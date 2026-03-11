Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 11. 03. 2026.
Ljubav: Danas bi moglo doći do neočekivanih promjena u vašim odnosima. Možda ćete shvatiti da vas netko voli na način koji niste ni primijetili.
Posao: Teme vezane uz novac i vašu profesionalnu poziciju postat će ključne. Nove prilike se otvaraju, ali pozornost na detalje će biti ključna.
Zdravlje: Umor od naglih promjena može se osjetiti, stoga je važno odmoriti i pridavati pažnju vlastitim potrebama.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OTPALE MAMUZE /
Evo kako je Tudor objasnio blamažu u Madridu: 'Nikad u karijeri to nisam vidio'
BEZ MILOSTI /
Englezi raspalili po Tudoru, traži se hitna smjena: 'Najgore ikad, prevara...'
NEVIĐENI KIKSEVI /
Pogledajte tri pogreške Tottenhama u razmaku od devet minuta zbog kojih je Tudor 'ubio' golmana
HOROR /
Uznemirujuća snimka požara autobusa, umrlo šest ljudi: Putnik se polio benzinom i zapalio?
'NAŠA PUBLIKA NEĆE IZUMRIJETI' /
Hrvatski umjetnici uzvratili Chalametu: 'Pozvao bi ga na predstavu, ali rasprodane su'