Dnevni horoskop, Ovan, 11. 03. 2026.

Ljubav: Danas bi moglo doći do neočekivanih promjena u vašim odnosima. Možda ćete shvatiti da vas netko voli na način koji niste ni primijetili.

Posao: Teme vezane uz novac i vašu profesionalnu poziciju postat će ključne. Nove prilike se otvaraju, ali pozornost na detalje će biti ključna.

Zdravlje: Umor od naglih promjena može se osjetiti, stoga je važno odmoriti i pridavati pažnju vlastitim potrebama.