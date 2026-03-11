Dnevni horoskop, Vaga, 11. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi bi vas moglo iznenaditi nešto što nije bilo očekivano. Budite otvoreni za promjene, ali i oprezni u donošenju zaključaka.

Posao: Profesionalni izazovi su prisutni, ali s puno strpljenja uspjet ćete donijeti ispravne odluke.

Zdravlje: Mentalno zdravlje je bitno danas. Osigurajte vrijeme za opuštanje i meditaciju.