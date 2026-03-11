Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 03. 2026.

Ljubav: Osjetit ćete snažnu privlačnost prema nekome. Iako postoji velika energija, imajte na umu da ne sve može biti idealno.

Posao: Danas bi mogli uočiti nova vrata u profesionalnoj karijeri. Iskoristite priliku za napredak.

Zdravlje: Moguće su promjene u fizičkom stanju zbog neaktivnosti. Važno je da održavate ravnotežu kroz kretanje.