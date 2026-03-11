Dnevni horoskop, Ribe, 11. 03. 2026.

Ljubav: Danas je odličan dan za iskren razgovor s partnerom. Vaša povezanost bit će snažnija nego prije.

Posao: Bit ćete motivirani za rad, ali pazite na svoje granice. Previše ambicije može stvoriti napetosti.

Zdravlje: Osjetljivost na stres može povećati potrebu za opuštanjem. Pokušajte se usmjeriti na unutarnje ravnoteže.