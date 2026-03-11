Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 03. 2026.

Ljubav: Bit ćete skloni analiziranju osjećaja. Pazite da ne postanete previše kritični prema partneru.

Posao: Profesionalni smjer je na solidnoj osnovi, ali nove prilike traže dodatnu koncentraciju i promišljanje.

Zdravlje: Fizičko zdravlje je stabilno, ali mentalno opterećenje može dovesti do nelagode. Odmorite se i opustite.