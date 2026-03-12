Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 12. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavnom prostoru primjećuje se potreba za većom emocionalnom sigurnošću. Pojedine riječi dobivaju dublje značenje nego inače. U odnosima dolazi do tihe provjere osjećaja. Nekima će biti jasno koliko su zapravo cijenjeni.
Posao: Na poslovnom planu otvaraju se pitanja vrijednosti i osobnog doprinosa. Primjećuje se da se više ne pristaje na stare obrasce ponašanja. Jedna situacija donosi priliku da se pokaže odlučnost. Financijski aspekti počinju dobivati stabilniji oblik.
Zdravlje: Energetska razina postupno se stabilizira. Tijelo pokazuje znakove potrebe za ravnotežom i odmorom. Planetarni utjecaji potiču osvještavanje unutarnjih napetosti. Moguće je osjećanje mentalnog rasterećenja.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO, SOKOLE! /
Valverde nakon utakmice života: 'Jako dugo se nisam ovako dobro proveo igrajući nogomet'
FOTOGRAFIJE OBILAZE SVIJET /
Guardiola već dugo nije izgledao ovako nemoćno, povukao je neočekivan potez