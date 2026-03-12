FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 12. 03. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U ljubavnom prostoru primjećuje se potreba za većom emocionalnom sigurnošću. Pojedine riječi dobivaju dublje značenje nego inače. U odnosima dolazi do tihe provjere osjećaja. Nekima će biti jasno koliko su zapravo cijenjeni.

Posao: Na poslovnom planu otvaraju se pitanja vrijednosti i osobnog doprinosa. Primjećuje se da se više ne pristaje na stare obrasce ponašanja. Jedna situacija donosi priliku da se pokaže odlučnost. Financijski aspekti počinju dobivati stabilniji oblik.

Zdravlje: Energetska razina postupno se stabilizira. Tijelo pokazuje znakove potrebe za ravnotežom i odmorom. Planetarni utjecaji potiču osvještavanje unutarnjih napetosti. Moguće je osjećanje mentalnog rasterećenja.

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx