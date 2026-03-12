Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 12. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavnom životu pojavljuje se snažna potreba za pažnjom. Odnosima se daje nova energija. Jedan trenutak iskrenosti mijenja atmosferu. Emocije dobivaju jasniji oblik.
Posao: Na poslu se otvara mogućnost da se pokažu sposobnosti. Primjećuje se povećana motivacija. Neki planovi dobivaju podršku iz okoline. Financijski aspekti postupno se stabiliziraju.
Zdravlje: Razina energije je promjenjiva. Planetarni utjecaji potiču potrebu za fizičkom aktivnošću. Tijelo traži oslobađanje napetosti. Nakon kraćeg odmora vraća se osjećaj snage.
