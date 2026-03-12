Dnevni horoskop, Rak, 12. 03. 2026.

Ljubav: Emocionalni svijet postaje intenzivniji. Pojedine uspomene vraćaju se u misli. U odnosima se traži sigurnost i toplina. Jedna gesta pokazuje koliko je nekome stalo.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do razmišljanja o dugoročnim ciljevima. Pojavljuje se želja za stabilnijim okruženjem. Financijska pitanja dobivaju novu perspektivu. Strpljenje donosi prve rezultate.

Zdravlje: Psihičko stanje snažno utječe na fizičku energiju. Planetarni utjecaji naglašavaju potrebu za unutarnjim mirom. Emocionalno rasterećenje donosi osjećaj lakšeće. Tijelo reagira na promjene raspoloženja.