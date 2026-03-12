FREEMAIL
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 03. 2026.
Foto:

Ljubav: U ljubavnom prostoru osjećaji postaju intenzivni. Pojavljuju se pitanja povjerenja i bliskosti. Jedna situacija otkriva prave namjere druge osobe. Emocionalna dubina dolazi do izražaja.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do promjena u dinamici odnosa. Primjećuje se potreba za kontrolom nad situacijom. Financijska pitanja dobivaju ozbiljniji pristup. Jedan potez može imati dugoročne posljedice.

Zdravlje: Psihička energija je snažna, ali osjetljiva. Planetarni utjecaji potiču introspekciju. Ponekad se javlja potreba za povlačenjem i tišinom. Unutarnja ravnoteža postaje važna.

