Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavnom prostoru osjećaji postaju intenzivni. Pojavljuju se pitanja povjerenja i bliskosti. Jedna situacija otkriva prave namjere druge osobe. Emocionalna dubina dolazi do izražaja.
Posao: Na poslovnom planu dolazi do promjena u dinamici odnosa. Primjećuje se potreba za kontrolom nad situacijom. Financijska pitanja dobivaju ozbiljniji pristup. Jedan potez može imati dugoročne posljedice.
Zdravlje: Psihička energija je snažna, ali osjetljiva. Planetarni utjecaji potiču introspekciju. Ponekad se javlja potreba za povlačenjem i tišinom. Unutarnja ravnoteža postaje važna.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO, SOKOLE! /
Valverde nakon utakmice života: 'Jako dugo se nisam ovako dobro proveo igrajući nogomet'
FOTOGRAFIJE OBILAZE SVIJET /
Guardiola već dugo nije izgledao ovako nemoćno, povukao je neočekivan potez