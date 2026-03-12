Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 12. 03. 2026.
Ljubav: U odnosima se osjeća potreba za jasnoćom i iskrenošću. Pojedini nesporazumi dobivaju objašnjenje. Emocije se izražavaju na suptilan način. Jedna situacija donosi osjećaj olakšanja.
Posao: Na poslovnom planu dolazi do organizacije novih zadataka. Preciznost postaje važan faktor uspjeha. Primjećuje se napredak u planiranju financija. Jedna ideja dobiva podršku.
Zdravlje: Tijelo reagira na promjene ritma svakodnevice. Planetarni utjecaji potiču potrebu za ravnotežom. Mentalna koncentracija je naglašena. Važno je očuvati stabilan tempo.
