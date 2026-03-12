FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 12. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 12. 03. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U odnosima se osjeća potreba za jasnoćom i iskrenošću. Pojedini nesporazumi dobivaju objašnjenje. Emocije se izražavaju na suptilan način. Jedna situacija donosi osjećaj olakšanja.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do organizacije novih zadataka. Preciznost postaje važan faktor uspjeha. Primjećuje se napredak u planiranju financija. Jedna ideja dobiva podršku.

Zdravlje: Tijelo reagira na promjene ritma svakodnevice. Planetarni utjecaji potiču potrebu za ravnotežom. Mentalna koncentracija je naglašena. Važno je očuvati stabilan tempo.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx