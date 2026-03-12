Dnevni horoskop, Vaga, 12. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi se javlja želja za harmonijom. Odnosi prolaze kroz fazu tihe analize. Jedan razgovor otvara nova pitanja osjećaja. Pojedini odnosi postaju stabilniji.

Posao: Na poslu dolazi do razmišljanja o novim suradnjama. Primjećuje se potreba za ravnotežom između obaveza i ambicija. Financijska situacija zahtijeva promišljene odluke. Jedan projekt dobiva drugačiji smjer.

Zdravlje: Energetska razina ovisi o psihičkom stanju. Planetarni utjecaji naglašavaju važnost unutarnje ravnoteže. Napetost se može osjetiti kroz umor. Mirniji ritam donosi olakšanje.