Dnevni horoskop, Vaga, 12. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavi se javlja želja za harmonijom. Odnosi prolaze kroz fazu tihe analize. Jedan razgovor otvara nova pitanja osjećaja. Pojedini odnosi postaju stabilniji.
Posao: Na poslu dolazi do razmišljanja o novim suradnjama. Primjećuje se potreba za ravnotežom između obaveza i ambicija. Financijska situacija zahtijeva promišljene odluke. Jedan projekt dobiva drugačiji smjer.
Zdravlje: Energetska razina ovisi o psihičkom stanju. Planetarni utjecaji naglašavaju važnost unutarnje ravnoteže. Napetost se može osjetiti kroz umor. Mirniji ritam donosi olakšanje.
