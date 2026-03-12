Dnevni horoskop, Ribe, 12. 03. 2026.

Ljubav: Emocionalni svijet postaje bogat i izražen. Jedna situacija budi duboke osjećaje. U odnosima se traži razumijevanje i nježnost. Pojavljuje se osjećaj povezanosti.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do kreativnih ideja. Primjećuje se potreba za inspirativnim okruženjem. Jedan prijedlog može otvoriti nove mogućnosti. Financijska pitanja zahtijevaju oprez.

Zdravlje: Psihička osjetljivost je pojačana. Planetarni utjecaji naglašavaju važnost unutarnjeg mira. Umor se može pojaviti zbog emocionalne napetosti. Opuštanje donosi osjećaj ravnoteže.