Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 12. 03. 2026.
Ljubav: Emocionalni svijet postaje bogat i izražen. Jedna situacija budi duboke osjećaje. U odnosima se traži razumijevanje i nježnost. Pojavljuje se osjećaj povezanosti.
Posao: Na poslovnom planu dolazi do kreativnih ideja. Primjećuje se potreba za inspirativnim okruženjem. Jedan prijedlog može otvoriti nove mogućnosti. Financijska pitanja zahtijevaju oprez.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je pojačana. Planetarni utjecaji naglašavaju važnost unutarnjeg mira. Umor se može pojaviti zbog emocionalne napetosti. Opuštanje donosi osjećaj ravnoteže.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO, SOKOLE! /
Valverde nakon utakmice života: 'Jako dugo se nisam ovako dobro proveo igrajući nogomet'
FOTOGRAFIJE OBILAZE SVIJET /
Guardiola već dugo nije izgledao ovako nemoćno, povukao je neočekivan potez