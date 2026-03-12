Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 12. 03. 2026.
Ljubav: U odnosima se traži stabilnost i ozbiljnost. Pojedine emocije postaju jasnije nego prije. Jedan razgovor otkriva prave namjere. Odnosi dobivaju čvršći temelj.
Posao: Na poslovnom planu dolazi do naglašene koncentracije. Obaveze se izvršavaju s velikom preciznošću. Financijska pitanja zahtijevaju disciplinu. Dugoročni planovi dobivaju stabilniji oblik.
Zdravlje: Tijelo pokazuje znakove umora zbog pojačanog tempa. Planetarni utjecaji potiču potrebu za opuštanjem. Psihička stabilnost postaje važna. Mirniji ritam donosi osjećaj ravnoteže.
