FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 12. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 12. 03. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U odnosima se traži stabilnost i ozbiljnost. Pojedine emocije postaju jasnije nego prije. Jedan razgovor otkriva prave namjere. Odnosi dobivaju čvršći temelj.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do naglašene koncentracije. Obaveze se izvršavaju s velikom preciznošću. Financijska pitanja zahtijevaju disciplinu. Dugoročni planovi dobivaju stabilniji oblik.

Zdravlje: Tijelo pokazuje znakove umora zbog pojačanog tempa. Planetarni utjecaji potiču potrebu za opuštanjem. Psihička stabilnost postaje važna. Mirniji ritam donosi osjećaj ravnoteže.

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx