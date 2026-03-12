Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi se osjeća potreba za slobodom i iskrenošću. Jedan neočekivan susret budi zanimanje. Odnosi dobivaju novu dinamiku. Emocije se izražavaju spontano.

Posao: Na poslovnom planu pojavljuju se nove ideje. Primjećuje se želja za promjenom rutine. Jedna informacija otvara zanimljivu mogućnost. Financijska pitanja dobivaju novu perspektivu.

Zdravlje: Razina energije je relativno stabilna. Planetarni utjecaji potiču potrebu za kretanjem. Mentalni optimizam djeluje poticajno. Tijelo reagira na promjene raspoloženja.