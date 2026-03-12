Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavnom prostoru pojavljuju se neočekivane emocije. Jedan susret može izazvati znatiželju. Odnosi dobivaju novu dimenziju. Sloboda i bliskost traže ravnotežu.
Posao: Na poslovnom planu dolazi do kreativnih ideja. Primjećuje se želja za drugačijim pristupom radu. Jedan projekt dobiva originalan smjer. Financijska pitanja zahtijevaju oprez.
Zdravlje: Mentalna energija je naglašena. Planetarni utjecaji potiču potrebu za promjenom rutine. Ponekad se javlja osjećaj nemira. Kratki odmor donosi stabilizaciju.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO, SOKOLE! /
Valverde nakon utakmice života: 'Jako dugo se nisam ovako dobro proveo igrajući nogomet'
FOTOGRAFIJE OBILAZE SVIJET /
Guardiola već dugo nije izgledao ovako nemoćno, povukao je neočekivan potez