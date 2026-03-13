Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 13. 03. 2026.
Ljubav: Osjeća se povezanost s osobama iz prošlosti koja donosi osjećaj mira. Iako ste skloni brzopletosti, danas ćete doći do mudrih zaključaka o odnosima.
Posao: Na radnom mjestu dolazi do jasnih prijelaza koji bi mogli značiti početak novog razdoblja. Prilika za napredak postaje vidljivija.
Zdravlje: Kroz mirnu refleksiju na život, um će pronaći balans. Pokušajte se osloboditi nagomilanog stresa.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO CINDRA /
Hrvatski reprezentativac briljirao, ali njegov klub teško poražen
ZAGREB KAO BEČ? /
Nikolina Brnjac u Direktu otkrila kako će EU pomoći mladima da lakše dođu do stana