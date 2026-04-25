Za kulinarske avanturiste: Sedam dana, sedam jela s kojima ćete uspješno razbiti monotoniju

Priznajte, koliko ste se puta uhvatili kako zurite u otvoreni hladnjak, nadajući se da će vam se večera sama otkriti? Koliko ste puta odgovorili na pitanje "Što ima za ručak?" s uzdahom i onim istim, provjerenim, ali već pomalo dosadnim jelima? Kuhinjska rutina može biti iscrpljujuća, pogotovo kada žonglirate između posla, obaveza i želje da na stol stavite nešto ukusno i zdravo.

No, prekidanje monotonije ne mora značiti sate provedene u kuhinji ili potragu za egzotičnim namirnicama. Ponekad je dovoljan samo mali zaokret, novi začin ili neočekivana kombinacija okusa da bi se svakodnevno kuhanje pretvorilo u uzbudljivu avanturu. Ovaj tjedni jelovnik osmišljen je upravo s tom idejom - da vas povede na putovanje okusima diljem svijeta, iz udobnosti vaše kuhinje. Zaboravite na dosadne večere; vrijeme je da probate nešto novo. Donosimo sedam recepata za sedam dana.

Ponedjeljak: Aromatična indijska juha Rasam

Tjedan je najbolje započeti nečim što grije dušu i tijelo. Umjesto klasične juhe od rajčice, zašto ne biste isprobali rasam, aromatičnu juhu iz južne Indije? Poznata i kao "juha koja tjera prehladu", ova kombinacija rajčice, češnjaka, papra i drugih začina pruža savršenu ravnotežu kiselkastog, ljutog i slanog okusa. Poslužite je kao lagani samostalni obrok ili uz kuhanu rižu za potpuniji doživljaj. Priprema je brza, a rezultat je jelo koje će vas okrijepiti i pripremiti za sve izazove tjedna.

Sastojci:

2 veće zrele rajčice

1 žličica tamarind paste otopljene u vodi

4-5 češnja češnjaka, zgnječena

1 žličica crnog papra u zrnu, grubo mljevenog

1 žličica kumina u zrnu

½ žličice kurkume

1 suha crvena čili papričica

Začini za tadku (temperiranje): 1 žličica gorušice u zrnu, prstohvat asafetide (hing), nekoliko listova curryja

Svježi korijander za posipanje

Sol, ulje ili ghee

Priprema:

Rajčice skuhajte i usitnite u pire. U loncu pomiješajte pire od rajčice, vodu s tamarindom, zgnječeni češnjak, papar, kumin, kurkumu i sol. Kuhajte na laganoj vatri oko 10 minuta. U maloj tavi zagrijte ulje ili ghee. Dodajte gorušicu i pričekajte da počne pucketati. Dodajte suhu čili papričicu, asafetidu i listove curryja te pržite nekoliko sekundi. Prelijte začine iz tave u juhu, promiješajte i pustite da još jednom zavrije. Pospite svježim korijanderom i poslužite vruće.

Utorak: Brza tajlandska piletina s bosiljkom (Grapow)

Utorak često zahtijeva nešto brzo, ali to ne znači da mora biti bezukusno. Otkrijte grapow, ili tajlandsku piletinu s bosiljkom, jelo koje je esencija ulične hrane Bangkoka. Mljevena piletina pržena na jakoj vatri s obiljem češnjaka, ljutih papričica i prepoznatljivim, pomalo paprenim okusom svetog bosiljka, stvara pravu eksploziju okusa. Cijelo jelo gotovo je za manje od dvadeset minuta. Poslužite ga uz rižu i s jajem pečenim na oko na vrhu, čiji će tekući žumanjak ublažiti ljutinu i povezati sve arome.

Sastojci:

300 g mljevene piletine

4-5 češnja češnjaka, sitno sjeckana

2-3 tajlandske (ili druge) ljute papričice, narezane

Velika šaka listova svetog bosiljka (ako ne možete naći, poslužit će i talijanski)

1 žlica umaka od kamenica (oyster sauce)

1 žlica soja umaka

1 žličica šećera

Ulje za prženje

Za posluživanje: kuhana jasmin riža, 2 jaja

Priprema:

U woku ili dubokoj tavi na jakoj vatri zagrijte ulje. Dodajte sjeckani češnjak i čili te pržite 30-ak sekundi dok ne zamirišu. Dodajte mljevenu piletinu i razbijajte je kuhačom. Pržite dok ne postane zlatnosmeđa i kuhana. Umiješajte umak od kamenica, soja umak i šećer. Dobro promiješajte i kuhajte još minutu. Maknite s vatre i umiješajte listove bosiljka dok lagano ne povenu. U posebnoj tavi ispecite jaja na oko. Poslužite piletinu preko riže, s jajem na vrhu.

Srijeda: Veganski sataraš s izmrvljenim tofuom

Sredina tjedna idealna je za laganiji, biljni obrok koji će vas napuniti energijom. Klasični ljetni sataraš dobiva novo, bogatije lice uz dodatak tofua. Dok se luk, paprika i rajčica krčkaju u poznati umak, čvrsti tofu, prethodno ocijeđen i rukama izmrvljen, preuzima ulogu jaja. Za dodatnu dubinu okusa, začinite ga dimljenom paprikom koja će mu dati suptilnu aromu dima. Ovaj veganski sataraš dokazuje da poznata jela mogu biti jednako ukusna, pa čak i zanimljivija, u potpuno novoj verziji.

Sastojci:

1 glavica luka, sjeckana

2-3 paprike različitih boja, narezane na trakice

4-5 zrelih rajčica, oguljenih i narezanih (ili 1 konzerva sjeckane rajčice)

2 češnja češnjaka, sjeckana

200 g čvrstog tofua

1 žličica dimljene paprike

Sol, papar, maslinovo ulje

Svježi peršin za posipanje

Priprema:

Tofu dobro ocijedite od viška vode (zamotajte ga u papirnati ručnik i pritisnite nečim teškim na 15 minuta). Na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne postane staklast. Dodajte papriku i pirjajte 10-ak minuta dok ne omekša. Dodajte češnjak i rajčicu, posolite i popaprite. Kuhajte na laganoj vatri 15-20 minuta dok se umak ne zgusne. Za to vrijeme, rukama izmrvite ocijeđeni tofu da izgleda poput kajgane. U sataraš dodajte izmrvljeni tofu i dimljenu papriku. Promiješajte i kuhajte još 5 minuta da se okusi prožmu. Pospite svježim peršinom i poslužite.

Četvrtak: Dalmatinski klasik – crni rižot od sipe

Dopustite da vas zavede intenzivan okus i dramatičan izgled jednog od najcjenjenijih dalmatinskih klasika - crnog rižota od sipe. Ovo jelo nije samo obrok, već doživljaj. Njegova duboka, crna boja dolazi od sipinog crnila, koje rižotu daje karakterističan, pomalo metalan i bogat okus mora. Tajna savršenog crnog rižota leži u strpljivom podlijevanju vrućim temeljcem i korištenju svježih sastojaka. Kremasta tekstura riže, mekani komadići sipe i završni dodir peršina i maslinovog ulja čine ovo jelo pravom poslasticom koja će uljepšati svaki dan.

Sastojci:

500 g sipe, očišćene (sačuvati vrećice s crnilom)

300 g Arborio riže

1 glavica luka, sitno sjeckana

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

1 dcl bijelog vina

1 litra vrućeg ribljeg ili povrtnog temeljca

Sipino crnilo

Maslinovo ulje, sol, papar

Svježi peršin, sjeckani

Komadić maslaca (po želji)

Priprema:

Sipu narežite na kolutiće ili kockice. Na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte češnjak i sipu te kratko pržite. Podlijte bijelim vinom i kuhajte dok alkohol ne ispari. Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije. Zatim postepeno, zaimaču po zaimaču, dodajte vrući temeljac, neprestano miješajući. Kada je riža napola kuhana (nakon 10-ak minuta), umiješajte sipino crnilo razmućeno u malo temeljca. Posolite i popaprite. Nastavite kuhati i dodavati temeljac dok riža ne bude al dente. Maknite s vatre, umiješajte maslac (ako koristite) i obilje svježeg peršina. Ostavite da odstoji poklopljeno par minuta prije posluživanja.

Petak: Svinjski file u umaku od bourbona i smokava

Petak zaslužuje nešto posebno, jelo koje slavi kraj radnog tjedna, a opet ne zahtijeva previše truda. Zaboravite na pizzu i isprobajte elegantni svinjski file poslužen s umakom od bourbona i smokava. Kratko zapečen na tavi do savršene ružičaste boje, a zatim okupan u slatko-gorkastom umaku od reduciranog bourbona, temeljca i slatkih suhih smokava, ovaj komad mesa postaje prava gurmanska senzacija. Poslužite ga uz kremastu palentu ili pire od krumpira i uživajte u jelu dostojnom restorana koje ste pripremili u vlastitoj kuhinji.

Sastojci:

1 svinjski file (lungić), cca 500 g

6-8 suhih smokava, narezanih

60 ml bourbona

250 ml pilećeg ili goveđeg temeljca

1 žlica maslaca

Sol, svježe mljeveni papar

Ulje za prženje

Priprema:

Svinjski file očistite od žilica, posolite i popaprite sa svih strana. U tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Zapečite file sa svih strana dok ne dobije zlatnosmeđu koricu (oko 8-10 minuta ukupno). Izvadite ga iz tave, zamotajte u foliju i pustite da odmara. U istu tavu ulijte bourbon (pažljivo, dalje od izvora vatre) i drvenom kuhačom ostružite sve zapečene komadiće s dna. Kuhajte dok se tekućina ne reducira za pola. Dodajte temeljac i narezane smokve. Kuhajte 5-7 minuta dok se umak malo ne zgusne. Na kraju umiješajte maslac da se umak poveže. Svinjski file narežite na medaljone debljine 2 cm i prelijte toplim umakom.

Subota: Bogati doručak s Bliskog istoka – Shakshuka

Vikend je vrijeme za opuštanje, a postoji li bolji način za početak dana od bogatog doručka koji se može jesti i za ručak? Shakshuka, jelo popularno diljem Bliskog istoka i sjeverne Afrike, upravo je to. Jaja se poširaju izravno u aromatičnom umaku od rajčice, paprike i luka, začinjenom kuminom i paprikom. Sve se priprema u jednoj tavi, a rezultat je rustikalno i izdašno jelo. Na kraju pospite izmrvljenim feta sirom koji će se lagano otopiti i dodati slanu notu, te svježim korijanderom ili peršinom. Poslužite uz topli kruh za umakanje i uživajte u svakom zalogaju.

Sastojci:

4 jaja

1 konzerva sjeckane rajčice (400 g)

1 glavica luka, sjeckana

1 crvena paprika, sjeckana

2 češnja češnjaka, sjeckana

1 žličica mljevenog kumina

1 žličica slatke paprike

Prstohvat čili pahuljica (po želji)

Maslinovo ulje, sol, papar

50 g feta sira, izmrvljenog

Svježi peršin ili korijander

Kruh za posluživanje

Priprema:

U većoj tavi na maslinovom ulju pirjajte luk i papriku dok ne omekšaju, oko 5-7 minuta. Dodajte češnjak i začine te pirjajte još minutu. Ulijte sjeckanu rajčicu, posolite i popaprite. Pustite da umak krčka 10-ak minuta dok se malo ne zgusne. Kuhačom napravite 4 udubljenja u umaku. U svako udubljenje pažljivo razbijte po jedno jaje. Smanjite vatru, poklopite tavu i kuhajte 5-8 minuta, ovisno o tome koliko želite da žumanjak bude tekući. Pospite izmrvljenom fetom i svježim začinskim biljem. Poslužite odmah uz topli kruh.

Nedjelja: Goveđi obrazi sporo kuhani u crnom vinu

Nedjelja je rezervirana za obitelj i jela koja se dugo i polako krčkaju, ispunjavajući dom mirisima koji otvaraju apetit. Goveđi obrazi u crnom vinu vrhunac su takve kuhinje. Ovaj pomalo zanemaren komad mesa, dugim kuhanjem u bogatom umaku od crnog vina, povrća i začina, pretvara se u najmekše i najsočnije meso koje se doslovno topi u ustima. Za pripremu je potrebno vrijeme i strpljenje, ali trud se višestruko isplati. Posluženi uz kremastu palentu s parmezanom ili široke rezance, goveđi obrazi predstavljaju svečani ručak koji će okupiti obitelj i stvoriti uspomene.

Sastojci:

1 kg goveđih obraza

2 žlice brašna

2 glavice luka, krupno narezane

2 mrkve, krupno narezane

2 stabljike celera, krupno narezane

4 češnja češnjaka, zgnječena

500 ml suhog crnog vina

500 ml goveđeg temeljca

2 lista lovora

Nekoliko grančica timijana

Sol, papar, ulje

Priprema:

Goveđe obraze posušite, posolite, popaprite i uvaljajte u brašno.

U teškom loncu (koji može i u pećnicu) na vrućem ulju zapecite obraze sa svih strana do zlatnosmeđe boje. Izvadite ih iz lonca i stavite na stranu.

U isti lonac dodajte luk, mrkvu i celer te pirjajte 10-ak minuta dok povrće ne omekša. Dodajte češnjak i pirjajte još minutu.

Ulijte crno vino i kuhajte dok se tekućina ne reducira za pola. Vratite obraze u lonac, dodajte temeljac, lovor i timijan. Tekućina bi trebala skoro prekriti meso.

Zakuhajte, zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte na laganoj vatri 3-4 sata (ili u pećnici na 160°C) dok meso ne postane potpuno mekano i raspada se na dodir vilice.

Izvadite meso, a umak procijedite (ili usitnite povrće štapnim mikserom za gušći umak). Poslužite meso preliveno umakom.

Kuhanje ne mora biti obaveza, već prilika za istraživanje, kreativnost i uživanje. Neka vam ovaj tjedan bude inspiracija da isprobate nove recepte, poigrate se okusima i ponovno otkrijete radost pripremanja hrane. Dobar tek!

