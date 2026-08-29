Dnevni horoskop, Ribe, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Romantična i emotivna atmosfera posebno je naglašena. Ljubavne priče mogu dobiti nježniji i dublji ton. Moguće je snažno povezivanje kroz razumijevanje bez mnogo riječi. Vikend donosi osjećaj bliskosti.

Posao: Kreativnost i mašta postaju važni pokretači. Neke ideje koje su dugo bile u pozadini sada izlaze na vidjelo. Poslovne prilike mogu doći kroz neočekivane izvore. Intuicija pomaže u prepoznavanju pravog trenutka.

Zdravlje: Osjećaj unutarnjeg mira raste, a emocionalna ravnoteža postaje snažnija. Tijelo reagira pozitivno na opuštanje. Energija se obnavlja kroz tišinu i ugodne trenutke. Vikend donosi osjećaj povezanosti sa sobom.

Snovi i vizije: Snovi su posebno izražajni i puni simbolike. Moguće su poruke povezane s budućim promjenama. Intuitivne spoznaje dolaze kroz slike, osjećaje i neobične slučajnosti.