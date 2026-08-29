Dnevni horoskop, Jarac, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Stabilnost i ozbiljnost obilježavaju ljubavne odnose. Pokazuje se koliko su neke veze izgrađene na povjerenju. Emocije se izražavaju tiše, ali snažno. Mogući su trenuci koji potvrđuju važnost određenih osoba.

Posao: Planovi koji su dugo stvarani dobivaju konkretniji oblik. Uloženi trud počinje donositi rezultate. Poslovna reputacija može biti dodatno potvrđena. Vikend donosi osjećaj kontrole nad budućim smjerom.

Zdravlje: Potrebno je uskladiti odgovornost i odmor. Organizam pokazuje znakove potrebe za sporijim ritmom. Obnova energije dolazi kroz mir i kvalitetan san. Stabilnost se vraća postupno.

Snovi i vizije: Snovi mogu pokazivati put prema dugoročnim ciljevima. Simboli rada, planiranja i uspjeha pojavljuju se češće. Intuicija otkriva skrivene mogućnosti.