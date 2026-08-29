FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. i 30. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. i 30. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Vikend donosi vedrinu i želju za novim iskustvima. Ljubavni odnosi dobivaju više spontanosti i pokreta. Moguće je upoznavanje osobe drugačijeg pogleda na život. Emocije se šire kroz smijeh i zajedničke trenutke.

Posao: Nove ideje pokazuju veliki potencijal. Pojavljuju se prilike povezane s učenjem, putovanjima ili širenjem kontakata. Motivacija raste, a budući planovi dobivaju jasniji oblik. Financijski pomaci mogu biti povezani s hrabrim zamislima.

Zdravlje: Energetska razina raste i donosi više aktivnosti. Tijelo pokazuje želju za kretanjem i promjenom rutine. Optimizam pozitivno utječe na raspoloženje. Vikend je obilježen osjećajem slobode.

Snovi i vizije: Snovi nose slike dalekih mjesta i novih mogućnosti. Vizije budućnosti mogu biti posebno inspirativne. Pojavljuje se osjećaj da se otvara potpuno novo poglavlje.

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno