Dnevni horoskop, Strijelac, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Vikend donosi vedrinu i želju za novim iskustvima. Ljubavni odnosi dobivaju više spontanosti i pokreta. Moguće je upoznavanje osobe drugačijeg pogleda na život. Emocije se šire kroz smijeh i zajedničke trenutke.

Posao: Nove ideje pokazuju veliki potencijal. Pojavljuju se prilike povezane s učenjem, putovanjima ili širenjem kontakata. Motivacija raste, a budući planovi dobivaju jasniji oblik. Financijski pomaci mogu biti povezani s hrabrim zamislima.

Zdravlje: Energetska razina raste i donosi više aktivnosti. Tijelo pokazuje želju za kretanjem i promjenom rutine. Optimizam pozitivno utječe na raspoloženje. Vikend je obilježen osjećajem slobode.

Snovi i vizije: Snovi nose slike dalekih mjesta i novih mogućnosti. Vizije budućnosti mogu biti posebno inspirativne. Pojavljuje se osjećaj da se otvara potpuno novo poglavlje.