Dnevni horoskop, Lav, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Privlačnost i osobni magnetizam dolaze do izražaja. Ljubavni odnosi mogu biti ispunjeni toplinom, strašću i izraženim emocijama. Netko iz prošlosti mogao bi ponovno privući pažnju. Vikend donosi trenutke koji ostavljaju snažan dojam.

Posao: Ambicije rastu, a želja za ostvarivanjem većih ciljeva postaje izraženija. Neke prilike mogu se pojaviti kroz kontakte i poznanstva. Kreativni projekti dobivaju dodatnu energiju. Vrijeme je obilježeno osjećajem napretka.

Zdravlje: Vitalnost je naglašena, ali potrebno je pronaći pravi omjer aktivnosti i odmora. Pozitivno raspoloženje djeluje kao pokretačka snaga. Tijelo pokazuje znakove obnove nakon razdoblja većeg opterećenja. Vikend donosi osjećaj zadovoljstva.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti povezani s uspjehom, priznanjem i osobnim ostvarenjima. Pojavljuju se slike koje bude samopouzdanje. Vizije mogu otkriti skrivene talente koji čekaju pravi trenutak.