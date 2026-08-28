Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 28. 08. 2026.
Ljubav: Emocije postaju nježnije i dublje, a intuicija snažnije vodi kroz odnose. Pojavljuje se osjećaj povezanosti koji nije potrebno objašnjavati riječima. Romantična atmosfera donosi lijepe trenutke.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja i otvara nove mogućnosti. Intuitivni uvidi pomažu u donošenju važnih odluka. Jedna ideja može postati temelj budućeg uspjeha.
Zdravlje: Osjetljivost na okolinu je pojačana, ali donosi i bolju povezanost sa sobom. Obnavlja se emocionalna snaga. Mir i unutarnje zadovoljstvo postaju važan izvor energije.
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