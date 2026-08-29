Dnevni horoskop, Rak, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Emocije postaju snažnije, a osjećaj bliskosti dolazi u prvi plan. Neke skrivene emocije mogu biti otkrivene kroz iskrene razgovore. Obiteljska i partnerska povezanost dobiva novu dubinu. Slobodni Rakovi mogu osjetiti posebnu privlačnost prema osobi koja djeluje poznato.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do promjene perspektive. Ono što se prije činilo teško sada izgleda jednostavnije i ostvarivije. Kreativnost i osjećaj za detalje donose prednost. Moguće je prepoznavanje vlastitih sposobnosti na nov način.

Zdravlje: Vikend donosi potrebu za emocionalnim čišćenjem i oslobađanjem od napetosti. Mirni trenuci vraćaju osjećaj snage. Osjetljivost na okolinu bit će izražena, ali upravo kroz nju dolazi bolja povezanost sa sobom. Energija se postupno stabilizira.

Snovi i vizije: Snovi nose snažne emocionalne poruke. Moguće su slike povezane s obitelji, prošlošću i unutarnjim promjenama. Intuitivni osjećaji mogu pokazati smjer prema kojem se život kreće.