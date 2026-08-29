Dnevni horoskop, Bik, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Vikend donosi mirniju, ali duboku emotivnu atmosferu. U odnosima se otkriva koliko su neke veze postale snažne kroz vrijeme i iskustvo. Moguće je vraćanje lijepih uspomena koje ponovno bude nježnost. Nova poznanstva nose dozu sigurnosti i privlačnosti.

Posao: Strpljenje i ustrajnost pokazuju svoju vrijednost. Rezultati prethodnog rada počinju biti vidljiviji, a trud se sve više prepoznaje. Neke poslovne odluke koje su dugo bile odgađane sada dobivaju jasniji smjer. Financijske prilike mogu biti povezane s prošlim ulaganjima.

Zdravlje: Naglašena je potreba za opuštanjem i vraćanjem prirodnom ritmu. Umor koji se nakupljao polako se povlači, a nova energija ulazi u svakodnevicu. Emocionalna stabilnost pozitivno djeluje na cjelokupno stanje. Vikend donosi osjećaj unutarnjeg mira.

Snovi i vizije: Snovi donose slike doma, prirode i sigurnosti. Moguće su poruke povezane s prošlim događajima koji još uvijek imaju značenje. Intuicija otkriva ono što se dugo osjećalo, ali nije bilo izgovoreno.