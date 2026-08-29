Dnevni horoskop, Djevica, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Vikend donosi potrebu za iskrenošću i dubljim razumijevanjem. U odnosima se primjećuju male stvari koje imaju veliko značenje. Neke emocije koje su bile skrivene izlaze na površinu. Nova poznanstva mogu djelovati posebno zanimljivo.

Posao: Analitičnost i preciznost dolaze do izražaja. Rješenja za određene probleme pojavljuju se lakše nego prije. Neke poslovne situacije ulaze u fazu završavanja. Organizacija i predanost donose osjećaj sigurnosti.

Zdravlje: Naglašena je potreba za regeneracijom i unutarnjim skladom. Um i tijelo traže usklađivanje nakon napornog razdoblja. Male promjene u svakodnevici donose veliko olakšanje. Energija se vraća postupno, ali stabilno.

Snovi i vizije: Snovi otkrivaju detalje koji se inače lako zanemaruju. Moguće su simbolične poruke vezane uz buduće odluke. Intuicija pokazuje skrivene poveznice između prošlosti i budućnosti.