FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 29. i 30. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 29. i 30. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Vikend donosi potrebu za iskrenošću i dubljim razumijevanjem. U odnosima se primjećuju male stvari koje imaju veliko značenje. Neke emocije koje su bile skrivene izlaze na površinu. Nova poznanstva mogu djelovati posebno zanimljivo.

Posao: Analitičnost i preciznost dolaze do izražaja. Rješenja za određene probleme pojavljuju se lakše nego prije. Neke poslovne situacije ulaze u fazu završavanja. Organizacija i predanost donose osjećaj sigurnosti.

Zdravlje: Naglašena je potreba za regeneracijom i unutarnjim skladom. Um i tijelo traže usklađivanje nakon napornog razdoblja. Male promjene u svakodnevici donose veliko olakšanje. Energija se vraća postupno, ali stabilno.

Snovi i vizije: Snovi otkrivaju detalje koji se inače lako zanemaruju. Moguće su simbolične poruke vezane uz buduće odluke. Intuicija pokazuje skrivene poveznice između prošlosti i budućnosti.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno