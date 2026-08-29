Dnevni horoskop, Škorpion, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Duboke emocije i snažna privlačnost obilježavaju ljubavni život. Neke tajne ili neizgovorene misli mogu biti otkrivene. Odnosi dobivaju intenzivniju dimenziju. Susreti tijekom vikenda mogu imati sudbonosan osjećaj.

Posao: Intuicija postaje važan alat u poslovnim situacijama. Moguće je otkrivanje novih informacija koje mijenjaju pogled na određeni projekt. Strategija i strpljenje donose prednost. Financijske teme ulaze u razdoblje promišljanja.

Zdravlje: Emocionalna snaga raste, ali potrebno je osloboditi nakupljenu napetost. Tijelo pokazuje potrebu za obnovom energije. Unutarnji mir postaje važan izvor stabilnosti. Vikend donosi transformaciju i osjećaj oslobađanja.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti intenzivni i puni simbolike. Moguće su poruke povezane s promjenama i novim fazama života. Intuicija djeluje snažnije nego inače.