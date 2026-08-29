Dnevni horoskop, Vaga, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Romantična energija obilježava ovaj vikend. Ljubavne situacije mogu donijeti osjećaj sklada i emocionalnog zadovoljstva. Neke veze prolaze kroz fazu nježnog približavanja. Slobodne Vage mogu doživjeti susret koji mijenja pogled na ljubav.

Posao: Suradnje i dogovori dolaze u prvi plan. Pojavljuju se prilike kroz kontakte i razmjenu ideja. Ravnoteža između želja i stvarnosti postaje jasnija. Neki poslovni odnosi mogu dobiti novu vrijednost.

Zdravlje: Povećana osjetljivost na atmosferu oko sebe donosi potrebu za mirnijim okruženjem. Harmonija prostora pozitivno djeluje na energiju. Tijelo reagira na emocionalno stanje. Vikend donosi mogućnost dubokog opuštanja.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti povezani s ljepotom, umjetnošću i odnosima. Pojavljuju se simboli ravnoteže i novih prilika. Vizije donose osjećaj da se određene stvari slažu na pravo mjesto.