Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. i 30. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivani obrati mogu obilježiti ljubavne trenutke. Privlače se osobe koje donose drugačiju energiju i pogled na život. Postojeći odnosi mogu doživjeti osvježenje kroz nove teme i iskustva. Vikend donosi iznenađenja.

Posao: Originalne ideje dolaze u prvi plan. Neke zamisli koje su izgledale neobično sada dobivaju vrijednost. Kreativnost postaje ključ uspjeha. Moguće su zanimljive poslovne vijesti.

Zdravlje: Mentalna energija je jaka, ali potreban je balans. Previše razmišljanja može stvarati napetost. Opuštanje donosi obnovu snage. Vikend potiče povezivanje s unutarnjim mirom.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti neobični i puni futurističkih simbola. Intuicija donosi ideje koje nadilaze svakodnevicu. Vizije mogu pokazivati potpuno nove životne smjerove.