Marijo Tot sinoć je gostovao u studiju Net.hr i dao stručnu analizu šokantne utakmice Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B Eura u nogometu.

Sve o Europskom nogometnom prvenstvu, ekskluzivne podcaste, intervjue, priče, reportaže, analize, najaktualnije vijesti, rezultate, možete čitati, pratiti, gledati - OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vatreni su imali drugi krug u svojim rukama sve do 98. minute, međutim Italija je izjednačila na 1-1 i prošla dalje, a dugo će se još raspravljati o tome je li nepravedno to što je sudac produljio utakmicu čak 8 minuta.

"Bez obzira na tu nepravdu, moramo trezveno pogledati istini u oči i reći da je rezultat realan", tvrdi Marijo Tot.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stvarno se svašta događalo, tresemo se još uvijek dok ovo pišemo. Šok i nevjerica, baš kao da nam je vjeverica dala gol u 98. Noćas mnogi nisu spavali. Hrvatska nogometna reprezentacija sad je na prekretnici.

Mattia Zaccagni bacio nas je u kolektivni bed i doveo nas u stanje u kojem će reprezentacija i igrači, a posebno Zlatko Dalić, naći se na udaru kritika. Ne samo to. Osim potresa u domovini i dijaspori, Zaccagni je Vatrene (vjerojatno) poslao kući s Eura, ako se ne dogodi čudo...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pazite sad ovo... Kad se svemu tome doda da su i Albanci dali gol u posljednjem napadu, hrvatsko prokletstvo Eura se nastavilo, a hrvatske suze sinoć su isprale ulice Leipziga i tribine Red Bull Arene.

Bila je to teška bitka u kojoj su Dalićevi izabranici bili, ruku na srce, bolji nego u prve dvije utakmice na Euru, posebice Marcelo Brozović koji je bio kritiziran, no nisu izdržali samo taj jedan zadnji napad, koji nas je vratio u 2008. protiv Turske. Pala je koncentracija, što se ne bi smjelo događati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Sofascore

"Nagradilo je Italiju. Hrvatska je kroz sve tri utakmice imala periode poprilično loše igre, ali imali smo perioda igre koje podsjećana ona stara izdanja Hrvatske. Premalo smo dobrih perioda igre imali, kad se zbroji i oduzme, a to je ono presudno na turniru, premalo smo dobro igrali za jednu takvu razinu. Na ovakvoj razini svaka se greška skupo plaća i svaki pad koncentracije se skupo plaća", objašnjava nam Marijo Tot.

"Očekivali smo svi sretan završetak utakmice, ali definitivno je ovaj poraz nešto što će ostaviti traga na svima nama. Osam minuta sudačke nadoknade nije bilo i naravno da je nepravda to što se dogodilo. Ako se uzme u obzir da smo dobili gol u posljednjim sekundama dugog produžetka, time smo još i ljući", dodaje Marijo Tot koji tvrdi da će vrlo brzo doći do smjene generacije i naša javnost bi trebala biti strpljiva...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom susretu trećeg kola ove skupine Španjolska je pobijedila Albaniju 1-0. Španjolska je prva u skupini, a Italija druga, čime je osigurala ogled osmine finala protiv Švicarske, u subotu od 18 sati.

"Izbornik je imao veliko povjerenje u Pongračića, a ne u Erlića. Ne mislim da je to Dalićev veliki krimen. Što se tiče Brozovića, s pravom su ga kritizirali. Saudijska liga mu nije donijela puno u igračkom smislu, ali je u lukruativnom. Saudijska liga nije njegova razina, to nije Europa. Nije bio loš, ali niti onaj Brozović na kojeg smo navikli. Ovaj Marcelo samo je sjena onog otprije", objašnjava iskusni nogometni znalac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gvardiolova uloga na ovom Euru nije zadovoljila Tota...

"Nisam zadovoljan kako je odigrao Gvardiol. Igrao je gotovo sličnu poziciju kao u Cityju, ali Manchester City je dominantan, vrlo, a reprezentacija Hrvatske igra drugačije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska je treća s dva boda i mora čekati rasplet po skupinama do kraja, ali u ovom trenutku su šanse da se nađe među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije vrlo malene.

"Mi smo navijači i kao takvi želimo i sretni smo kad Hrvatska dobije, ali trebalo bi trezveno pogledati istini u oči i reći da je rezultat poprilično realan. Hrvatska se na terenu povukla nakon što je povela 1-0. I to što se dogodilo... Nogomet je baš okrutan. Dvije utakmice zaredom smo na ovom Euru izgubili bodove u posljednjim sekundama. Ne možemo reći da je to slučajno. Stvari se ne događaju slučajno, ne dva puta zaredom. I sami smo svjedoci da su se naši u nekim periodima povukli nakon gola za 1-0, a Dalić je, po meni, dobro mijenjao. To povlačenje je bila normalna reakcija naših. Tu jedino svježa krv može promijeniti stanje, ali ponovno neopreznost s naše strane u posljednjim trenucima. Usudio bih se reći da je Hrvatska premalo imala dobrih igara, premalo perioda dobre igre na turniru", priča nam Marijo Tot.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte što je sve Marijo Tot rekao, o čemu je pričao, što je detektirao i kakvu je poruku, još jednom, poslao čitavoj hrvatskoj javnosti u priloženom videu gore. I hvala mu što je onako sav šokiran smogao snagu uopće doći u studio Net.hr i debelo iza 23 sata, bliže ponoći, proanalizirati nam utakmicu. I to nakon što je rođeni Županjac putovao iz Metkovića u Zagreb. Naklon do poda, gospodine. I hvala.

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot upozorio nas je na probleme u igri Vatrenih uoči Italije.