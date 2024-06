Goran Lacković pronašao je snagu prokomentirati za Net.hr šokantni rasplet utakmice Hrvatske i Italije na Euru (1-1). U svemu je pronašao i pozitivnih stvari...

"Pokušat ću vam sve objasniti, ali šokiran sam", snimio je glasovnu poruku Goran Lacković poslavši nam ju nešto iza 23.00. Znači, petnaestak - dvadesetak minuta nakon što nam je Mattia Zaccagni uništio nade i snove... moglo je sve biti drugačije.

I dalje ne možemo vjerovati da nam se ovo dogodilo. Zašto smo zavrijedili ovakvu Božju kaznu. Jesmo li se zamjerili Božici Fortuni, ili nam je jednostavno zločesta teta okrenula leđa... kao na Prateru 2018. na Euru protiv Turske.

Tada su Turci bili na konopcima, sinoć Talijani. I oba suparnika su nas izbacila. Mogla je ovo biti priča koju bi mnogi pričali unucima, za anale, hrvatsku nogometnu povijest.

Goran Lacković, bivši pomoćnik Nike Kovača na klupi reprezentacije Hrvatske na SP-u 2014. u Brazilu i u kvalifikacijama za Euro, tvrdi kako je ovo proces sazrijevanja u svim linijama, a proces sazrijevanja se mora proći. Naglašava i kako su se iskazali neki igrači s kojima imamo budućnost.

Proces sazrijevanja spomenuo nam je i u nedavnom razgovoru baš na temu Vatrenih na Euru, nakon poraza od La Roje 3-0...

"imam neko iskustvo iz reprezentacije. Igrači u reprezentaciji moraju sazriti zajedno kao jedna cjelina, kao jedna ekipa, a ipak je ovo sad neka nova zadnja linija. I Stanišić koji je bio - nije bio standardan. Ne branimo gol. Ali pazite, sve je to proces koji moramo proći. Imamo novu obranu", rekao je Goran Lacković prije 7 dana.

Što nam je Goran Lacković rekao sinoć?

"Neki igrači su prošli jedan dio sazrijevanja. Rezultatski smo podbacili, ali i dobili neke igrače, dali im šansu i oni će nam biti oslonci u budućnosti. Ono što je bitno da je nekad potrebno sazrijevanje, a u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u procesu je sazrijevanje nekih igrača i linija", počeo je Lacković i nastavio:

"Žao mi je što nismo uspijeli riješiti rezultat onako kako smo to htjeli i kako nam je trebalo za drugi krug turnira. Bila je ovo jedina utakmica na Euru na kojoj smo konačno došli na pravi put, makar je i kroz ovu utakmicu bilo traženje puta. Uspjeli smo se nametnuti, uzeti posjed i polagano i strpljivo graditi neke stvari. Umarali smo ih u prvom dijelu posjedom lopte, iako nismo imali nekih izrazitih šansi, osim one Luke Sučića izvan 16 metara", objašnjava Goran Lacković i govori kako je i obrana bila bolja, unatoč golu, jer kako je utakmica protiv Italije odmicala, tako su se Vatreni bolje organiziravali, komunicirali i zatvarali.

"Nakon uzastopnih napada dobili smo priliku iz penala. Nije, nažalost, Luka zabio, ali on što je bitno za naglasiti kako naši nogometaši nisu odustajali i vrlo brzo su došli u priliku za vodstvom koju je iskoristio isti taj igrač kojem je Donnarumma obranio udarac", izjavio je Lacković.

Nakon toga, jedan dio je Hrvatska opasno visila...

"Klupa je reagirala tada dobro i ubacuje Perišića i Ivanušeca. Perišić se često spuštao kao peti u zadnju liniju i tu smo uspjeli neutralizirati Talijane. E sad, da je bilo malo više mirnoće, čuvanja lopti... u posljednjim sekundama Stanišić je nekoliko puta bespotrebno otišao tamo, eto, kao da se sili. U tom trenutku na desnoj strani imamo dva beka. Nažalost, ono što je nepobitno, došlo je do pada koncentracije, a to je protiv velikih ekipa nedopustivo na ovakvoj razini. Koliko god ti dobro stajao, ako ti koncentracija padne, ako ju nemaš do kraja, nećeš ostvariti pobjedu. Dogodio se Hrvatskoj pad koncentracije".

Trener u bahreinskoj nogometnoj reprezentaciji, nekadašnji pomoćni trener Kovaču u AS Monaco, te bivši dugogodišnji profesor na Nogometnoj akademiji, nastavio nam je secirati ključne detalje...

Je li moglo biti drugačije?

"Nažalost, to se trebalo zatvoriti s dva bea na desnoj strani. Navuklo nas se, talijanski igrač je ostao sam i vidjeli smo realizaciju u jednoj takvoj situaciji. Šteta, konačno smo došli do nečeg i na kraju ostali, u posljednjoj sekundi, kratkih rukava. U nekim stvarima sazrijevanje moramo proći. Nažalost, ovo sazrijevanje je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na ovom Euru donijelo, vjerojatno, put kući", zaključio je Goran Lacković.

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot sinoć je gostovao u studiju Net.hr nakon šokantne utakmice Hrvatske na Euru.