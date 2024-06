U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 (0-0) protiv Italije što će izabranike Zlatka Dalića vrlo vjerojatno udaljiti od osmine finala prvenstva.

U 55. minuti Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo te je minimalnih 1-0 stajalo sve do 98. minute. Tada je za 1-1 pogodio Mattia Zaccagni čime je Italija osvojila drugo mjesto u skupini i osigurala subotnji meč osmine finala protiv Švicarske.

"Ne znam što da vam kažem. Nogomet je nekad okrutan i to se danas pokazalo. Što je, tu je. Nismo zaslužili ovaj gol. Ne znam gdje je sudac našao osam minuta da produlji. Ako trebaš pasti, treba pasti ovako kako smo mi danas. Nije neka utjeha, ali nogomet je okrutan. Nismo sumnjali u navijače, znali smo da su iza nas, kad pobjeđujemo i gubimo. Uvijek su tu, hvala im. Žao nam je što nije bila pobjeda da odemo u drugi krug, ali što je tu", rekao je Modrić i nastavio:

"Teoretski možemo proći, ali nam se nikad ništa nije poklopilo. Prošlu utakmicu u 95., sad u 98. minuti… Nekad nije suđeno. Na nama se pokazalo da je nogomet okrutan. Vidjet ćemo je li vrijeme za oproštaj, nije sad za te priče", rekao je Modrić za HRT.

"Ne znam što bih rekao. U zadnjoj sekundi imamo sve i… Ne znam, nemam riječi. Teško mi je išta reći, razočarani smo. Ne znam što se dogodilo. Gledam situaciju, nisam vidio sve ispočetka… Znam da je lopta išla kroz sredinu, pa na lijevu stranu… Čovjek pogodio… Jedna od najstresnijih utakmica u karijeri", rekao je Luka Ivanušec, koji je ušao u drugom poluvremenu.

Izjava Pongračića

"Razočaravajuće je primiti takav gol i vjerojatno ispasti s turnira. Više ništa ne očekujemo, tužno i žalosno. Želja je bila tu, ali bili smo bezopasni u prvom dijelu. Kasnije smo se podigli, igrali s više rizika. Na kraju smo primili jeftin gol. Ne znam što se dogodilo, još nisam vidio snimku gola, ali znam da nam se to nije smije dogoditi. Je li pad koncentracije… Upitno je i što je bilo osam minuta nadoknade, gdje je on to vidio? Nestvarno. Ali, na kraju krajeva, opet smo mi krivi. Moramo bolje braniti gol. Prošetali su se kroz sredinu i dali fantastičan gol", rekao je Pongračić i nastavio:

"Na kraju s dva boda ne možemo biti zadovoljni. Vidjeli smo da je bilo moguće više. Nikako ne možemo biti zadovoljni. Navijači su uvijek uz nas, šteta što im nismo uzvratili s pobjedom. Teorijski smo živi, ovisni smo o četiri utakmice. Ne vjerujem u to, ali bili bismo zadovoljni kada bi se poklopilo", rekao je Marin Pongračić.