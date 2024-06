Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 3. kola skupine B na EURA u Leipzigu igrala 1-1 (0-0) protiv Italije te ju još samo teorija drži u igri za plasman u osminu finala.

Hrvatska je povela golom kapetana Luke Modrića u 55. minuti i to minutu nakon što mu je talijanski vratar Donnarumma obranio kazneni udarac, a na konačnih 1-1 poravnao je Mattia Zaccagni u osmoj minuti sudačke nadoknade.

Vatreni u ludom raspletu mogu dalje i s dva boda, ali za to ćemo morati čekati rasplete u skupinama C i F. Naime, u tom slučaju u skupini C treba nam pobjeda Engleza nad Slovenijom od četiri gola razlike, ili čak tri, ali tada Slovenci ne bi smjeli zabiti gol, jer trenutno su na dva zabijena gola kao i Vatreni.

U slučaju da Hrvatska i Slovenija imaju istu gol razliku, prvo se gleda broj zabijenih golova, a onda i fair play.

