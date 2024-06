Igor Pamić, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, danas trener Karlovca, probudio se jutros i uzvratio nam poziv. Priča o povratku navijačkih grupa na utakmice reprezentacije Hrvatske mogla je početi, ali prije toga, otkrio nam je nešto, onako iz srca, iskreno, emotivno, dubokoumno, kako samo Paminjo to zna...

Foto: Igor Kralj/24sata Igor Pamić aktualni je trener Karlovca.

"Znate što, baš si jutros nešto mislim... pitali ste me kako sam spavao, što je jutro donijelo... mislim si da nam ne može jedan ili dva gola u posljednjim sekundama utakmice uzeti sve ono lijepo što je hrvatska reprezentacija, na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem i stručnim stožerom, kapetanom Lukom Modrićem, ostvarila. Tu svu radost. Zbog toga sam mirno spavao i hvala dragom Bogu što sam sve to i doživio u svom životu. Srebro i dvije bronce sa SP-a, srebro iz Lige nacija, ma Hrvatska je nešto najbolje što postoji na svijetu za mene", rekao je legendarni Igor Pamić i nastavio:

Hrvatske navijačke grupe bile su prava podrška Vatrenima na Euru, bez naslikavanja za Instagram i poziranja po tribinama.

"To je nogomet, a ja nisam čovjek koji zaboravlja neke stvari. Rušili smo Argentinu, Englesku, Brazil, Nizozemsku, Francusku u Ligi nacija u Parizu... izbrendirali smo se na nogometnoj karti Europe i svijeta na najjače, sanjali i dosanjali snove poput ljudi u najvećim i najjačim nogometnim zemljama, a još prije smo s velikih natjecanja kući slali jedne Nijemce, Dance, Ruse, vraćali se iz ponora i uspinjali prema olimpu. Nogomet ti nekad da, nekad uzme, a ovaj Euro dao nam je jednu novu navijačku energiju", iskreno priča Igor Pamić.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Impresivna navijačka kulisa.

Bad Blue Boysi, Torcida, Armada, Funcuti, Demoni, Kohorta, Ultrasi iz Vinkovaca, Ultrasi iz Mostara ponovno zajedno navijaju na utakmicama reprezentacije. U Njemačkoj su na sve tri utakmice navijali od početka do kraja i dizali reprezentaciju kad nije išlo, ne dopustivši joj da potone. Kako je dobro, vidjeti vas opet... možemo komotno zapjevati popularnu pjesmu koju pjevaju naši navijači, koja se mogla čuti i u Njemačkoj...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Iz sveg glasa, iz petnih žila za Hrvatsku.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Dok su se neki naslikavali za Instagram i društvene mreže, sjedili na svojim stolicama u trenutku kad je našim nogometašima trebao huk, vjetar u leđa, blijedo, mrtvo pratili utakmicu, ekipa u crnom (crnina, tamna odjeća, omiljeni je odjevni predmet hrvatskih navijača što nema veze sa ustaštvom, kako neki neupućeni misle) davala je ton i podršku reprezentaciji kakav dugo nije imala, još tamo od Eura 2012. u Poljskoj, kad su posljednji put sve hrvatske navijačke grupe bile na reprezentaciji.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Ne želim se dodvoravati navijačima niti se to treba. Znate kakvo mišljenje imam o našim navijačima. Za mene su oni najbolji navijači na svijetu, hladno, bez puno razmišljanja i rasprava, bez obzira radilo se o navijačkim grupama ili simpatizerima, obiteljskim navijačima, bili oni crni, crveni, bijeli ili plavi, to su sve naši dečki pravi. Za mene ti dečki nikad nisu bili sporni, isto kao što nisu sporni ni igrači. Hrvatski navijači uvijek su na visini zadatka što se tiče podrške i navijanja, onog iskrenog, konstantnog. Oni jedini nikad neće zakazati, a još manje se naslikavati za Instagram i glumiti pozere u trenucima kad reprezentaciji Hrvatske u bitnoj utakmici treba podrška da se digne, da se vrati. Navijačka energija u datom, važnom trenutku, posebno kad ne ide, strahovito je bitna", navodi Div iz Žminja.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Što se tiče utakmice Hrvatske i Italije, Pamić naglašava kako nas je koštala ona utakmica protiv Albanije. Tu su Vatreni propustili šansu za drugi krug. Ne razumije niti zašto u 98. nismo išli na faul...

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

"Tu nismo bili dobri. Neke stvari nismo naučili na ovom Euru. Italija je Hrvatskoj napravila isto, ali sve u svemu, došlo je vrijeme za smjenu generacije, nažalost je i to nije ništa čudno. To je neimnovno i normalno. Samo treba vidjeti na koji način to izvesti", zaključio je Igor Pamić.

