U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 (0-0) protiv Italije što će izabranike Zlatka Dalića jako udaljilo od osmine finala prvenstva. Hrvatskoj sada igra tek teorija. S dva boda još uvijek se može nadati prolazu, no u iduća dva dana moraju se poklopiti čak četiri rezultata.

U 55. minuti Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo te je minimalnih 1-0 stajalo sve do 98. minute. Tada je za 1-1 pogodio Mattia Zaccagni čime je Italija osvojila drugo mjesto u skupini i osigurala subotnji meč osmine finala protiv Švicarske.

Slavni hrvatski nogometni sudac i legendarno "Oko sokolovo" Mateo Beusan za RTL je analizirao suđenje Danny Makkelieja u utakmici Vatrenih s Talijanima.

Neujednačeno kriterij kod posuđivanja prekršaja-guranja s leđa ,nama je svirao ama baš sve .Drugo,opomene su u redu jer je zauzeo takav kriterij,a to ako ćemo imati teorije zavjere opet odgovara Talijanima ..u 2.pol.naši su bili nervozni,pa je čak i Modrić osvetnički ušao u jedan duel .

VAR je opet pokazao da je potreban alat i da pridonosi poštenju

Zadnje je da FIFA traži za svaku zamjenu 1/2 min,K.udarac 1 min,Provjera VAR koliko je bila i liječnička pomoć ..mislim da je precizna nadoknada trebala biti 6 min,ali to bi trebalo izvaditi situaciju po situaciju,pitanje je bili i nama nadoknadio toliko jer je s 8 min dao šansu njima i to su iskoristili .

Eto to je splet okolnosti,malo vjetra u leđa,malo nesreće za nas i našeg mentaliteta ..hvala i pozz

