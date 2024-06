Hrvatski se navijači lagano sele prema Leipzigu, gdje će se također tražiti ulaznica više jer je Hrvatska i dalje u igri za osminu finala. Ovisi sama o sebi, ali protiv europskih prvaka Talijana koji su u četvrtak izgubili od Španjolaca.

Trening su odradili u tišini, miru i idili Neuruppina, no Vatreni znaju što ih uskoro čeka. S Italijom Hrvatska ide na sve ili ništa. "Imamo priliku sami ovisiti o sebi u zadnjoj utakmici. To je dobro, dat ćemo sve od sebe da uveselimo navijače i sve skupa", kazao je reprezentativac Dominik Livaković. Njegov suigrač Bruno Petković očekuje pobjedu: "Fokusirani smo na jednu stvar, a to je pobjeda."

Vatreni će pobjedu tražiti u RB Areni, ujedno i najmanjem stadionu na kojem Hrvatska igra na Europskom prvenstvu. Leipzig je grad od pola milijuna stanovnika, grad Johana Sebastiana Bacha, grad koji ima 27 mostova više od Venecije. I naravno, grad u kojem će zavladati hrvatski navijači. Očekuje ih se oko 20 tisuća. "Gradić je malen, šarmantan, s puno restorana i kafića u kojima se može napraviti dobra fešta što hrvatski navijači znaju", rekao je jedan navijač. "Nadam se da će se upaliti veterani, Perišić, Modrić. Ipak su tu iskusni igrači", smatra drugi navijač.

U zemlji s 4 milijuna izbornika čvrsto se vjeruje da Azzuri protiv Hrvatske zapravo nemaju nikakve šanse. "Dokazali su više puta u najtežim trenutcima, kad svi misle da je kraj, da su zapravo još jači", kaže Lovro iz Zagreba. Njegov sugrađanin Branimir Vatrenima je poručio sljedeće: "Da budu borbeni, neka riskiraju svoju živu glavu za gol."

