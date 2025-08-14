Nakon Thompsona i Alke - Velika Gospa: 'Ne možemo uopće pojmiti odakle sve vjernici dolaze majci'
Uoči blagdana Velike Gospe, Sara Jurica javila se iz Sinja. Ni velika kiša nije spriječila vjernike da prisustvuju misi. Grad je spreman, nedavno se održala Alka, koncert Marka Thompsona, a sada slijedi Velika Gospa.
Razgovarala je s fra Stipom Buljanom, župnim vikarom župe sv. Antuna Padovanskog u Kninu.
"Ne možemo uopće pojmiti odakle sve vjernici dolaze majci u Sinj. Imamo ih iz Kanade, Australije, Njemačke, zaista daleki svijet", rekao je.
Zornica počinje u 4 sata, a ukupno će biti 11 misnih slavlja, a dva su svečanija. To je misno slavlje s procesijom kroz grad koji će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit, Zdenko Križić, te predvečer u 18 sati misno slavlje koje predvodi provincijal fra Siniša Balajić.
Ostatak razgovora pogledajte u videu...