Nakon Thompsona i Alke - Velika Gospa: 'Ne možemo uopće pojmiti odakle sve vjernici dolaze majci'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VELIKI BLAGDAN /

Uoči blagdana Velike Gospe, Sara Jurica javila se iz Sinja. Ni velika kiša nije spriječila vjernike da prisustvuju misi. Grad je spreman, nedavno se održala Alka, koncert Marka Thompsona, a sada slijedi Velika Gospa.

Razgovarala je s fra Stipom Buljanom, župnim vikarom župe sv. Antuna Padovanskog u Kninu.

"Ne možemo uopće pojmiti odakle sve vjernici dolaze majci u Sinj. Imamo ih iz Kanade, Australije, Njemačke, zaista daleki svijet", rekao je.

Zornica počinje u 4 sata, a ukupno će biti 11 misnih slavlja, a dva su svečanija. To je misno slavlje s procesijom kroz grad koji će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit, Zdenko Križić, te predvečer u 18 sati misno slavlje koje predvodi provincijal fra Siniša Balajić.

Ostatak razgovora pogledajte u videu...