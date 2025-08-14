Inflacija na vrhuncu! Sindikati: 'Nakon sezone past će cijene smještaja, ali ne i hrane'

TREĆI MJESEC RASTA /

Inflacija u Hrvatskoj već treći mjesec zaredom raste. Cijene su u srpnju 4,1 posto veće u odnosu na isti mjesec lani, potvrdio je Državni zavod za statistiku. Vrhunac turističke sezone potiče poskupljenja, Ističe premijer Andrej Plenković.

Sindikate zabrinjava rast cijena hrane. Sa špicom turističke sezone, rastu gužve, rastu i cijene. Na godišnjoj razini najviše u restoranima i hotelima, dok su na drugom mjestu hrana i bezalkoholna pića.

"Ono što nas zabrinjava je kontituirani rast cijena hrane - jer će cijene smještaja i ugostiteljstva pasti nakon sezone, a cijena hrane će ostati visoka i dalje, što je snažan udar na dohodak kućanstava", rekla je Izabela-Delfa Mišić, Nezavisni hrvatski sindikati.

Osim porasta potrošačkih cijena u restoranima i hotelima od 7,6 posto, i hrane i bezalkoholnih pića od 6,9, na godišnjoj razini najviše rasle su i cijene raznih dobara i usluge, za 6,1 posto; troškovi stanovanja, vode i energenata - za 6 posto, obrazovanja - za gotovo 6 posto. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u troškovima odjeće i obuće, prijevoza te komunikacija.

