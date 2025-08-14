Inflacija divlja treći mjesec za redom! Plenković prozvao krivce: 'Sebično gledaju dobit'

IMA LI NAM POMOĆI? /

Državni zavod za statistiku objavio je da inflacija raste treći mjesec za redom. Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u srpnju 4,1 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec. U odnosu na prethodni mjesec, to jest lipanj - potrošačke cijene porasle su 0,4 posto. Najviše u restoranima, kao i cijene hotela - 7,6 posto. Slijede hrana i bezalkoholna pića, s rastom 6,9 posto. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u cijenama odjeće i obuće, gotovo 2 posto. Premijer Plenković prozvao je krivce za rast inflacije.

"Ovo što vidimo sada je domaći proizvod, ovo je plod cjenovne politike naših gospodarskih subjekata za koju nema razloga. Ljudi u sezoni žele zaraditi više, i na taj način, ajmo reći sebično gledaju svoju dobit i tako kreiraju inflaciju za širi krug ljudi, ali mi smo našim mjerama u krizi nekoliko puta pokazali snagu i ulogu države", rekao je Andrej Plenković.