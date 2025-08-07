DORA KORETIĆ U DIREKTU /

Čestitke opet smo na postolju. Nismo prvaci, nego doprvaci. Imamo srebro zlatnog sjaja. Ukupna inflacija u Hrvatskoj prema prvoj procjeni Eurostata u srpnju 2025. blago je ubrzala na 4,5 posto. Prvi su Estonci s 5,6, a mi dijelimo drugo mjesto sa Slovacima, iza nas su Latvijci. Prosjek Eurozone je 2.0. Inače, usput rečeno, kad se računaju ovi brojevi - unutra ulaze i cijene benzina i odjeće, obuće - no HNB kaže da je razlog ovog našeg najnovijeg ubrzanja - zbog inflacije cijena hrane.

Ali taj službeni broj inflacije o njemu često samo izvještavamo svi, nitko se ne pita točno kako se to formira - otkud ti postoci? A kad se zagrebe malo - otkriješ recimo da se tu uopće ne računaju otoci - da. Recimo Brač, Vis, Korčula, Cres - tko vas šiša, a na otocima pogotovo ljeti cijene su još dosta više napumpane.. ali zagrebala je novinarka Jutarnjeg lista - gošća Direkta Dora Koretić. Cijeli razgovor pogledajte u videu