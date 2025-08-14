Crnogorci u vatrenom obruču! Hrvatska im poslala kanadere: 'Ponosna na svoju zemlju!'

PETI DAN PAKLA /

Peti je dan Crna Gora u vatrenom obruču i Dan je žalosti zbog pogibije mladog vojnika koji je gasio požare. U pomoć su mještanima stigli hrvatski kanaderi što je na društvenim mrežama izazvalo val zahvalnosti s jedne i ponosa s druge strane.

Hvala do neba. Ovo je samo jedna od brojnih zahvala našoj zemlji ovih dana na društvenim mrežama. Kanader koji je Hrvatska poslala u pomoć Crnoj Gori emotivno je dirnuo i Hrvate i građane susjedne zemlje.

"Hvala, Hrvatska! Bog vam dao svako dobro"

"Ponosna na svoju zemlju!"

"Kada vidiš kanadere svoje države da pomažu drugoj. Najbolji su!"

I druge zemlje u blizini poslale su pomoć. Bosna i Hercegovina i Srbija helikopter. Isto je najavila i Češka. Val suosjećanja širi se iz sata u sat. Više u prilogu...