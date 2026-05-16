Dnevni horoskop, Ribe, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će tijekom vikenda biti duboke i intenzivne. U odnosima će se osjećati pojačana povezanost, ali i osjetljivost na svaku riječ. Jedan susret mogao bi probuditi snažnu nostalgiju. Slobodne Ribe mogle bi biti privučene osobom koja djeluje nedostižno i tajanstveno.

Posao: Iako će vikend biti mirniji, misli će često odlaziti prema financijama i budućim planovima. Mogla bi stići zanimljiva informacija povezana sa starim projektom. Kod nekih Riba probudit će se želja za potpunom promjenom poslovnog smjera. Intuicija će pomagati u donošenju važnih odluka.

Zdravlje: Psihička osjetljivost bit će izraženija nego inače. Organizam će burno reagirati na stres i negativnu atmosferu. Mir, glazba i povlačenje od gužve djelovat će ljekovito. San će imati važnu ulogu u vraćanju unutarnje ravnoteže.

Snovi i vizije: Snovi će biti izuzetno simbolični i emotivni. Ponavljat će se motiv mora, magle i nepoznatih glasova. Jedan san mogao bi ostaviti osjećaj da dolazi važna promjena.

Intuicija će biti gotovo nepogrešiva. Moglo bi se jasno osjetiti tko govori istinu, a tko skriva prave namjere. Pojavit će se snažan unutarnji osjećaj da se zatvara jedno važno životno poglavlje.