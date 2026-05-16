Dnevni horoskop, Lav, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: Vikend bi mogao donijeti pojačanu strast i želju za pažnjom. U odnosima će se tražiti iskrenost i potvrda emocija. Jedan neočekivan kompliment mogao bi probuditi skrivene osjećaje. Slobodni Lavovi mogli bi privući osobu koja djeluje vrlo samouvjereno.

Posao: Mogli bi se pojaviti razgovori vezani uz buduće projekte i nove prilike. Kod nekih Lavova probudit će se ambicija koja je neko vrijeme bila uspavana. Financijska pitanja bit će u fokusu. Jedna osoba iz poslovnog okruženja mogla bi pokazati neočekivanu podršku.

Zdravlje: Energija će biti promjenjiva i pod utjecajem emocija. Pretjerano razmišljanje moglo bi donijeti napetost i umor. Tijelo će tražiti više kretanja i boravka na svježem zraku. Potrebna će biti bolja ravnoteža između aktivnosti i odmora.

Snovi i vizije: Snovi će biti puni svjetla, velikih prostora i neobičnih susreta. Ponavljat će se simbol vatre ili jakog sjaja. Jedan san mogao bi ostaviti snažan osjećaj upozorenja.

Mogli bi se pojaviti jasni znakovi vezani uz budući odnos ili važnu odluku. Intuicija će upozoravati na osobu koja skriva prave namjere. Osjećaj unutarnje snage bit će sve izraženiji.