Dnevni horoskop, Bik, 16. i 17. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi tijekom vikenda mogli bi dobiti nježniji i topliji ton. Kod zauzetih Bikova mogla bi se obnoviti bliskost koja je posljednjih tjedana bila zanemarena. Slobodni pripadnici znaka mogli bi primiti neočekivanu poruku. Jedna osoba pokazivat će osjećaje suptilnije nego inače.

Posao: Iako će vikend biti mirniji, pitanja vezana uz novac neće izlaziti iz fokusa. Mogla bi se pojaviti prilika za dodatnu zaradu ili zanimljiv dogovor. Neki Bikovi razmišljat će o velikom zaokretu u karijeri. Bit će naglašena potreba za većom sigurnošću i stabilnošću.

Zdravlje: Organizam će tražiti više odmora nego inače. Moguća je osjetljivost želuca ili pojačan osjećaj iscrpljenosti. Ugodni trenuci i boravak u prirodi djelovat će umirujuće. Psihička ravnoteža postupno će se vraćati.

Snovi i vizije: U snovima će se često pojavljivati voda, mostovi i stari poznanici. Jedan san mogao bi probuditi nostalgiju i neobične emocije. Bit će prisutna pojačana potreba za razumijevanjem prošlosti.

Intuicija će upozoravati na osobu koja ne govori sve otvoreno. Mogla bi se pojaviti jasna slika budućeg koraka koji dugo nije bio vidljiv. Unutarnji osjećaj vodit će prema sigurnijim odlukama.