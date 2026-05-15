Dnevni horoskop, Lav, 15. 05. 2026.

Ljubav: Privlačnost i samopouzdanje bit će snažno naglašeni. Partner bi mogao pokazati divljenje koje je dugo izostajalo. Slobodni Lavovi mogli bi privući pažnju osobe koja djeluje vrlo misteriozno. U odnosima će biti prisutna velika strast, ali i borba za dominaciju.

Posao: Na poslovnom planu otvarat će se prilika za napredak ili važan dogovor. Vaše ideje bit će zapažene među ljudima koji imaju utjecaj. Financijska situacija mogla bi se poboljšati kroz neočekivan priljev novca. Pritisak odgovornosti ipak će ostati prisutan.

Zdravlje: Razina energije bit će promjenjiva tijekom dana. Tijelo će tražiti više kretanja i manje sjedenja. Pojačana napetost mogla bi utjecati na kvalitetu odmora. Krajem dana pojavit će se osjećaj većeg zadovoljstva i unutarnje stabilnosti.