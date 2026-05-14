Dnevni horoskop, Lav, 14. 05. 2026.

Ljubav: Ljubavni odnosi bit će puni intenzivnih emocija i neizrečenih očekivanja. Partner bi mogao pokazati ponašanje koje će izazvati iznenađenje. Slobodni Lavovi mogli bi se naći u centru nečije pažnje. Privlačnost će biti snažna, ali odgovori neće dolaziti odmah.

Posao: Na poslovnom planu očekivat će se odlučnost i samopouzdanje. Jedna situacija mogla bi otvoriti prostor za dokazivanje sposobnosti. Bit će prisutan osjećaj da netko pažljivo prati svaki korak. Financijska pitanja počet će se razvijati povoljnije nego prethodnih dana.

Zdravlje: Vitalnost će biti pojačana, ali neće trajati bez odmora. Tijelo će tražiti bolju ravnotežu između aktivnosti i opuštanja. Moguća je prolazna iscrpljenost zbog ubrzanog ritma. Navečer će se vratiti osjećaj stabilnosti.