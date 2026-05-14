Dnevni horoskop, Bik, 14. 05. 2026.

Ljubav: U odnosima će se tražiti sigurnost i mir, ali okolnosti će donositi male izazove. Netko će pokušati probuditi sumnju koja nije bez temelja. Slobodni Bikovi mogli bi biti privučeni osobom koja djeluje tajanstveno i nedostupno. Emotivna stabilnost bit će važnija od prolaznog uzbuđenja.

Posao: Na poslu će se otvoriti prilika za razgovor koji bi mogao promijeniti budući smjer razvoja. Neke stare obveze konačno će biti privedene kraju. Bit će prisutan osjećaj da se trud počinje vraćati kroz priznanja ili konkretnu korist. Jedna vijest mogla bi izazvati veliko iznenađenje.

Zdravlje: Psihička iscrpljenost bit će izraženija od fizičke. Tijelo će slati jasne znakove da tempo postaje prezahtjevan. Pojačana napetost mogla bi utjecati na kvalitetu sna. Večer će donijeti smirenje i osjećaj većeg balansa.