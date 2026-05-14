Dnevni horoskop, Ovan, 14. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavnom odnosu mogla bi se otvoriti tema koja je dugo bila prešućivana. Pogledi i sitni znakovi pažnje bit će snažniji od velikih riječi. Kod slobodnih Ovnova mogao bi se pojaviti neočekivan kontakt iz prošlosti. Emocije će biti pojačane, ali neće biti lako procijeniti što je iskreno, a što prolazno.

Posao: Na poslovnom planu bit će primijećena upornost koja se dugo smatrala nevažnom. Moguće su manje napetosti s osobama koje pokušavaju nametnuti svoja pravila. Financijska pitanja dobit će ozbiljniji ton nego inače. Osjećaj da dolazi važna promjena neće biti bez razloga.

Zdravlje: Organizam će tražiti više odmora nego što će biti priznato. Umor nakupljan posljednjih dana mogao bi se pokazati kroz manjak koncentracije. Bit će prisutna pojačana osjetljivost na stresne situacije. Pred kraj dana donijet će se osjećaj unutarnjeg rasterećenja.