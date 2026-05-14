Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se tražiti iskrenost i sloboda izražavanja. Partner bi mogao pokazati ponašanje koje će izazvati zbunjenost. Slobodni Strijelci mogli bi neočekivano obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Emotivna situacija bit će dinamična i puna obrata.

Posao: Na poslu će biti prisutna želja za promjenama i novim izazovima. Jedan razgovor mogao bi otvoriti vrata zanimljivoj prilici. Financijska pitanja dobit će povoljniji smjer nego prethodnih dana. Neki planovi razvijat će se brže od očekivanog.

Zdravlje: Energija će biti promjenjiva tijekom dana. Mogući su trenuci iscrpljenosti zbog pretjeranog razmišljanja i ubrzanog ritma. Tijelo će tražiti više kretanja i rasterećenja. Večer će donijeti osjećaj optimizma i lakše energije.