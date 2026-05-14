Dnevni horoskop, Škorpion, 14. 05. 2026.

Ljubav: Strasti će biti naglašene i teško kontrolirane. U odnosu bi moglo doći do razgovora koji će promijeniti daljnji tijek događaja. Slobodni Škorpioni mogli bi privući osobu koja skriva više nego što pokazuje. Privlačnost će biti snažna, ali i pomalo opasna.

Posao: Na poslovnom planu bit će prisutna velika ambicija i želja za dokazivanjem. Jedna situacija mogla bi otkriti tko je iskren saveznik, a tko nije. Financijska pitanja zahtijevat će hladnu glavu i dobru procjenu. Neočekivana vijest mogla bi promijeniti planove.

Zdravlje: Psihička napetost mogla bi biti pojačana tijekom većeg dijela dana. Organizam će tražiti više odmora i tišine. Bit će prisutna osjetljivost na iscrpljujuće razgovore i sukobe. Pred večer će se vratiti osjećaj unutarnje kontrole.