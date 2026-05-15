Dnevni horoskop, Rak, 15. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će biti intenzivne i teško skrivene. Partner bi mogao pokazati više pažnje nego inače, ali i neočekivanu ljubomoru. Slobodni Rakovi mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koju poznaju već dugo vremena. Jedan susret ostat će dugo u mislima.

Posao: Poslovne okolnosti tražit će više strpljenja i prilagodbe. Moguće su manje nesuglasice s kolegama zbog različitih očekivanja. Financijska pitanja mogla bi izazvati zabrinutost, ali pravo rješenje bit će vrlo blizu. U pozadini će se pripremati promjena koja bi uskoro mogla donijeti olakšanje.

Zdravlje: Pojačana emocionalna osjetljivost mogla bi utjecati na energiju tijekom dana. Organizam će sporije podnositi stresne situacije. Potreba za mirom i povlačenjem bit će naglašena. Večernji sati donijet će osjećaj unutarnjeg smirenja.